Бокс/ММА

Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Никитой Цзю — Code Sports

Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Никитой Цзю — Code Sports
Австралийскому боксёру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с соотечественником Никитой Цзю со стороны телеканала Fox Sports за отказ продолжать поединок. Об этом информирует портал Code Sports.

Согласно имеющейся информации, промоутерская компания No Limit Boxing также не станет продлевать с Зерафой контракт. Поединок с Цзю был последним в рамках сделки, согласно которой тот провёл шесть встреч.

Напомним, поединок между Цзю и Зерафой, который прошёл в Брисбене (Австралия), был признан несостоявшимся из-за того, что боксёры столкнулись головами во втором раунде. На кону противостояния стоял пояс WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг).

