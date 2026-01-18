«Он был сложён как викинг, наводил ужас». Джо Роган отдал дань уважения экс-чемпиону UFC

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восхищением высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественника Брока Леснара.

«Брок Леснар был чертовски страшен. Это был 136-килограммовый мужик, сложённый как викинг. Брок — это парень, который был чемпионом первого дивизиона NCAA по вольной борьбе. Я всегда задавался вопросом, что бы с ним случилось, если бы он так долго не занимался рестлингом. Если бы он сразу после окончания колледжа перешёл в ММА. Мне кажется, что Брок мог бы стать одним из величайших бойцов всех времён.

Он практически не тренировал ударную технику. Уже на ранних этапах было видно, что он только учился стойке… Чтобы овладеть ударной техникой в ​​совершенстве, требуется много времени. Ему не нужны были деньги, ему не нужно было этого делать… Он мог бы просто остаться Броком Леснаром. Но он просто сказал себе: «Хочу посмотреть, что будет, если я буду драться по-настоящему». Брок победил множество действительно чертовски хороших парней… Он наводил ужас», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.