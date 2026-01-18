Скидки
«Великая трагедия». Роган — о несостоявшемся бое между Фёдором Емельяненко и Веласкесом

Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил сожаление, что бой между легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе представителем США Кейном Веласкесом так и не был организован.

«Великая трагедия состоит в том, что Фёдор так и не сразился в UFC с Кейном Веласкесом. Они оба были на пике карьеры одновременно, и у них была такая возможность», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Роган начал работать в UFC в 1997 году в качестве журналиста. Брать интервью у бойцов Джо стал с ивента UFC 12: Judgement Day в Дотане (штат Алабама).

