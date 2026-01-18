«Погнали, назови дату». Бывший соперник Нурмагомедова бросил вызов Арману Царукяну

Бывший претендент на титул чемпиона PFL в лёгком весе ирландец Пол Хьюз бросил вызов первому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукяну, предложив тому провести схватку по борьбе.

«Мне также предлагали заменить Шару Буллета в схватке с тобой по грэпплингу на турнире HYPE FC. Я дал согласие, и организаторы прекратили выходить на связь. Арман, погнали. Назови дату», — написал Хьюз на своей странице в социальной сети Х.

Полу 28 лет. В своём рекорде Хьюз имеет 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профи ирландец дебютировал в феврале 2017 года.