Хамзат Чимаев объяснил, почему тренируется в тишине

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев рассказал, почему любит тренироваться в тишине.

«На тренировках нельзя много говорить. Если много говорить на тренировках, никогда не станешь чемпионом. Меньше слов, больше дела. Только так можно стать чемпионом. Когда начинается тренировка, в зале должна быть тишина. Поговорить можно после занятий в кафе», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу MTGYM23.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.