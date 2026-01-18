Арман Царукян: одну неделю меня любят, другую — ненавидят. За обе я получаю деньги

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Одну неделю меня любят, другую — ненавидят. За обе я получаю деньги», — написал Царукян в социальных сетях.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Ранее Царукян ответил, как относится к возможному переходу Хамзата Чимаева в полутяжёлый вес UFC.