Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян: одну неделю меня любят, другую — ненавидят. За обе я получаю деньги

Арман Царукян: одну неделю меня любят, другую — ненавидят. За обе я получаю деньги
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Одну неделю меня любят, другую — ненавидят. За обе я получаю деньги», — написал Царукян в социальных сетях.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Ранее Царукян ответил, как относится к возможному переходу Хамзата Чимаева в полутяжёлый вес UFC.

Материалы по теме
Царукян ответил, как относится к возможному переходу Чимаева в полутяжёлый вес UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android