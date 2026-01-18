«Будь осторожен с желаниями». Джон Джонс обратился к Перейре касательно возможного боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс обратился к действующему обладателю титула организации в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцу Алексу Перейре касательно возможного поединка.

«Я побил многих легенд из твоей страны, мой друг. Знаю, ты бы хотел отомстить за ребят, но это будет хорошая прибавка к моему резюме. Будь осторожен со своими желаниями», — сказал Джонс в социальных сетях.

Напомним, Джонс не выступал с ноября 2024 года, когда на UFC 309 победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича. В 2025-м объявил о завершении карьеры.

Материалы по теме Пимблетт назвал топ-4 величайших бойцов UFC в истории, не упомянув Джона Джонса

Хамзат Чимаев встретился с Джоном Джонсом в Чечне