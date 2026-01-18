«Оттуда всё пошло». Магомед Зайнуков рассказал, как заинтересовался единоборствами

Непобеждённый российский боец UFC Магомед Зайнуков рассказал, как начинал заниматься единоборствами.

«Много какие секции посещал, разные… бокс, борьба, много чего было… И как-то старший брат записал меня на тайский бокс. Первый мой турнир был на чемпионате Дагестана. Я выступил, и мне это понравилось как-то, и оттуда всё пошло, наверное», — сказал Зайнуков в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Магомеду Зайнукову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году. Всего на его счету восемь побед и ни одного поражения.

Болельщики приветствуют Магомеда Зайнукова на пресс-конференции