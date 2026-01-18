Скидки
«Оттуда всё пошло». Магомед Зайнуков рассказал, как заинтересовался единоборствами

Непобеждённый российский боец UFC Магомед Зайнуков рассказал, как начинал заниматься единоборствами.

«Много какие секции посещал, разные… бокс, борьба, много чего было… И как-то старший брат записал меня на тайский бокс. Первый мой турнир был на чемпионате Дагестана. Я выступил, и мне это понравилось как-то, и оттуда всё пошло, наверное», — сказал Зайнуков в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Магомеду Зайнукову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году. Всего на его счету восемь побед и ни одного поражения.

