Двалишвили заявил, что отказался от схватки по грэпплингу с Царукяном

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2) грузин Мераб Двалишвили заявил, что получал предложение о схватке по грэпплингу с россиянином Арманом Царукяном.

«Мне сказали, что соперник Армана снялся, а осталось всего несколько дней… Меня спросили, соглашусь ли я бороться с Арманом в Армении, я принял вызов и сказал, что у него нет шансов победить меня.

На следующий день я пришёл на тренировку, но у меня снова начал кровить нос, поэтому я не принял схватку. Так или иначе, а согласиться на это за три дня было бы гангстерским решением», — приводит слова Двалишвили Setanta Sports.

Материалы по теме Двалишвили заявил, что Топурия может побить Махачева и в полусреднем весе

Видео: чемпионы UFC из России.