Чемпион ACA Гасанов: моя цель – стать чемпионом UFC

Чемпион российского промоушена ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов заявил, что заинтересован в подписании в UFC.
«Моя цель – стать чемпионом UFC. Сейчас чемпион – Хамзат. Кто знает, у кого будет пояс позже. Я рад, что наш земляк им является», — приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.
Магомедрасулу Гасанову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC.
6 февраля на турнире ACA 200 Гасанов проведёт защиту титула против соотечественника Альберта Туменова.
Чемпионы американского бойцовского промоушена UFC из России: