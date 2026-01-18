Чемпион ACA Гасанов: моя цель – стать чемпионом UFC

Чемпион российского промоушена ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов заявил, что заинтересован в подписании в UFC.

«Моя цель – стать чемпионом UFC. Сейчас чемпион – Хамзат. Кто знает, у кого будет пояс позже. Я рад, что наш земляк им является», — приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC.

6 февраля на турнире ACA 200 Гасанов проведёт защиту титула против соотечественника Альберта Туменова.

