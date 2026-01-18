Хабиб: в январе фанаты убедятся, что Умар Нурмагомедов — вершина легчайшего веса в мире

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке троюродного брата и подопечного Умара Нурмагомедова и бразильца Дейвисона Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Умар настаивал на том, что он хочет подраться в январе. Умар сам настоял, и UFC дали соперника из всех возможных — Фигейреду. Я вижу, что в нём есть этот огонь, хотя были опасения, что он может угаснуть. А в ММА очень важно, чтобы у тебя был огонь, чтобы ты хотел, чтобы ты горел и жил этим. Время показало, что Умара это сделало только сильнее. В январе, я думаю, фанаты ещё раз увидят и убедятся, что Умар — вершина этого веса на данный момент в мире», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу UDAR.