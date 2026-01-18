Скидки
«Такие раунды мне никто не сможет дать». Махачев высказался о Магомеде Зайнукове

Комментарии

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев высказался о тренировках с бойцом организации и одноклубником Магомедом «Чанко» Зайнуковым.

«Когда Чанко пришёл с тайского бокса, как есть говорю, он был заплывший очень сильно. По ходу поставил муай-тай и не тренировался. Мы поехали на первый сбор в Кисловодск, на три недели, что ли, и его форма тела полностью изменилась. И он уже начал давать мне тяжёлые раунды. С тех пор я понял, что, как Чанко, мне в стойке никто не сможет такие тяжёлые раунды дать. И я должен постоянно брать его на сборы, чтоб именно в стойке чувствовать себя комфортно», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

