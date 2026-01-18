Магомедрасул Гасанов объяснил, почему Имавов может дать бой Чимаеву

Чемпион ACA россиянин Магомедрасул Гасанов высказался о потенциальном поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым.

«У Имавова скорость и техника бокса лучше [чем у Дрикуса дю Плесси]. Не знаю, насколько хорош он будет в борьбе против Хамзата, сможет ли защищаться. Но техника у него в целом хорошая», — приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.

Нассурдину Имавову 30 лет. Дагестанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в престижнейшей организации девять побед и два поражения.

Тренировка чемпиона UFC Хамзата Чимаева по ударной технике: