Главная Бокс/ММА Новости

Магомедрасул Гасанов объяснил, почему Имавов может дать бой Чимаеву

Магомедрасул Гасанов объяснил, почему Имавов может дать бой Чимаеву
Чемпион ACA россиянин Магомедрасул Гасанов высказался о потенциальном поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым.

«У Имавова скорость и техника бокса лучше [чем у Дрикуса дю Плесси]. Не знаю, насколько хорош он будет в борьбе против Хамзата, сможет ли защищаться. Но техника у него в целом хорошая», — приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.

Нассурдину Имавову 30 лет. Дагестанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в престижнейшей организации девять побед и два поражения.

