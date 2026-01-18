Обладатель титула ACA: Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Чемпион ACA россиянин Магомедрасул Гасанов высказался о карьерных перспективах экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Умара Нурмагомедова.

«Трудно быть объективным. Умар – мой брат и одноклубник. Каждый день вижу его за работой. Наверное, таких дисциплинированных людей в зале – пара человек. Он один из тех, кого можно поставить в пример по отношению к своему телу и кондициям. Я считаю, что Нурмагомедов станет чемпионом», — приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.

