Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик объяснил, почему не собирается завершать карьеру в 39 лет

Усик объяснил, почему не собирается завершать карьеру в 39 лет
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик, вчера, 17 января отметивший 39-летие, объяснил, почему не собирается завершать карьеру.

«Возраст – это всего лишь цифра. Если ты относишься к своему телу с уважением, заботишься о нем, тренируешься, правильно питаешься, восстанавливаешься и вовремя ложишься спать, то цифры не имеют значения», – рассказал Усик в интервью порталу Ready To Fight.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Материалы по теме
ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире. Усик — лидер, Бивол — в топ-3

Видео: самый громкий бой в истории бокса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android