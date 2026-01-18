Усик объяснил, почему не собирается завершать карьеру в 39 лет

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик, вчера, 17 января отметивший 39-летие, объяснил, почему не собирается завершать карьеру.

«Возраст – это всего лишь цифра. Если ты относишься к своему телу с уважением, заботишься о нем, тренируешься, правильно питаешься, восстанавливаешься и вовремя ложишься спать, то цифры не имеют значения», – рассказал Усик в интервью порталу Ready To Fight.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Видео: самый громкий бой в истории бокса.