Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Таких мало». Магомедрасул Гасанов объяснил, что выделяет Усмана Нурмагомедова в MMA

«Таких мало». Магомедрасул Гасанов объяснил, что выделяет Усмана Нурмагомедова в MMA
Комментарии

Чемпион ACA россиянин Магомедрасул Гасанов высказался об обладателе титула PFL в лёгком весе (до 70 кг) соотечественнике Усмане Нурмагомедове.

«Последний сбор мы проводили вместе. Наблюдал за ним. Он очень универсальный. Таких, кто способен так технично работать в стойке и так хорошо бороться, сочетая вольную борьбу и грэпплинг, – мало. В будущем он может перейти в 77 кг, так как его габариты и рост позволяют», — приводит слова Гасанова MMA.Metaratings.ru.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

Материалы по теме
Альфи Дэвис: Усман Нурмагомедов сыплется, когда бой становится напряжённым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android