«Таких мало». Магомедрасул Гасанов объяснил, что выделяет Усмана Нурмагомедова в MMA

Чемпион ACA россиянин Магомедрасул Гасанов высказался об обладателе титула PFL в лёгком весе (до 70 кг) соотечественнике Усмане Нурмагомедове.

«Последний сбор мы проводили вместе. Наблюдал за ним. Он очень универсальный. Таких, кто способен так технично работать в стойке и так хорошо бороться, сочетая вольную борьбу и грэпплинг, – мало. В будущем он может перейти в 77 кг, так как его габариты и рост позволяют», — приводит слова Гасанова MMA.Metaratings.ru.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.