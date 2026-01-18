Скидки
Туменов: Царукян – главный претендент в лёгком весе UFC, Пимблетт прошёл без очереди

Туменов: Царукян – главный претендент в лёгком весе UFC, Пимблетт прошёл без очереди
Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов высказался о ситуации в лёгком дивизионе (до 70 кг) организации.

«Конечно, с точки зрения спорта, главный претендент – Арман Царукян. Но мы уже говорили, что UFC – это, в первую очередь, коммерция, а Пэдди Пимблетт соответствует обоим критериям. Он формально один из претендентов. Но прошел без очереди. Обогнал Царукяна. Арман должен был драться за временный пояс с Джастином Гэтжи. А уже после – Пимблетт», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Мераб Двалишвили заявил, что отказался от схватки по грэпплингу с Царукяном.

