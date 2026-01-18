Скидки
Менеджер Никиты Цзю оценил вероятность реванша с Зерафой

Глен Дженнингс, менеджер австралийского боксёра первого среднего веса (до 69,9 кг) Никиты Цзю, заявил, что не рассчитает на организацию реванша подопечного с соотечественником Майклом Зерафой.

«Мы шли к этому бою пять лет благодаря ссоре между двумя семьями. Идеальный вечер, идеальная публика. Но кто-то решил взять и остановить бой», — приводит слова Дженнингса FOX Sports Australia.

Напомним, поединок Цзю и Зерафы прошёл 16 января в Австралии и был признан несостоявшимся после непреднамеренного столкновения головами.

Ранее Никита Цзю высказался о решении признать бой с Зерафой несостоявшимся.

