«У них есть неприязнь». Хабиб выступил за организацию боя Петра Яна и Умара Нурмагомедова

«У них есть неприязнь». Хабиб выступил за организацию боя Петра Яна и Умара Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов выступил за организацию поединка за титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) между Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

«Пётр и Умар не с одной команды, у них есть неприязнь друг к другу. Они не скрываются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся и они в топе этого дивизионе.

Умар в топе. Пётр — чемпион. Этот бой имеет большой смысл. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу UDAR.

Ранее Даниэль Кормье объяснил тренерский успех Хабиба Нурмагомедова.

