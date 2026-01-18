Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион мира Малиньяджи: Зерафа сдался в бою с Никитой Цзю

Экс-чемпион мира Малиньяджи: Зерафа сдался в бою с Никитой Цзю
Комментарии

Бывший чемпион мира американец Пол Малиньяджи прокомментировал результат поединка между австралийцами Никитой Цзю и Майклом Зерафой, состоявшийся 16 января в Австралии.

«Зерафа сдался. Я хотел найти оправдание для него, но его нет. Понимаю, что он сделал… Пытался выйти [из боя] без ущерба. Понимаю это, он находится в конце карьеры и больше пытается не проиграть, чем победить.

Он нашёл способ не проиграть. Бой начал становиться шатким во втором раунде… Хотя, как по мне, у него был хороший первый раунд, но во втором всё стало шатко. Впрочем, раунд был конкурентным», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING & MMA.

Материалы по теме
Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Никитой Цзю — Code Sports
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android