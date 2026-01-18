Экс-чемпион мира Малиньяджи: Зерафа сдался в бою с Никитой Цзю

Бывший чемпион мира американец Пол Малиньяджи прокомментировал результат поединка между австралийцами Никитой Цзю и Майклом Зерафой, состоявшийся 16 января в Австралии.

«Зерафа сдался. Я хотел найти оправдание для него, но его нет. Понимаю, что он сделал… Пытался выйти [из боя] без ущерба. Понимаю это, он находится в конце карьеры и больше пытается не проиграть, чем победить.

Он нашёл способ не проиграть. Бой начал становиться шатким во втором раунде… Хотя, как по мне, у него был хороший первый раунд, но во втором всё стало шатко. Впрочем, раунд был конкурентным», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING & MMA.