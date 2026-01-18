Скидки
Генри Сехудо оценил шансы Чимаева в бою с Перейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке между звёздами организации Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

«Стилистически это отличный бой для Хамзата Чимаева из-за его борьбы. Чувствую, что его контроль в позиции сверху и дисциплина делают этот бой очень и очень хорошим для него.

Да, я отдаю предпочтение Хамзату, 100%. Разговаривал с [Джоном] Джонсом, он сказал: «Да, чувак, у этого парня удивительная сила», — сказал Генри Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

Ранее Чимаев объяснил, почему тренируется в тишине.

