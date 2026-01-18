Скидки
Шамиль Мусаев отреагировал на анонс боя с Рамазаном Курамагомедовым за титул PFL

Шамиль Мусаев отреагировал на анонс боя с Рамазаном Курамагомедовым за титул PFL
Непобеждённый российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шамиль Мусаев прокомментировал анонс поединка за титул PFL с соотечественником Рамазаном Курамагомедовым.

«Соперник — суперсоперник, сильнейший их всех, кого вы можете найти, непобеждённый, чемпион. Ожидаю очень тяжёлого боя. Трудно предсказать, что произойдёт, но я ожидаю пятираундового боя. Посмотрим, кто станет чемпионом 7 февраля. Я готов ко всему», — приводит слова Мусаева издание MMAJunkie.

Напомним, поединок Мусаева и Курамагомедова состоится 7 февраля на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

