Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Оставь Перейру мне». Чимаев обратился к Джону Джонсу в соцсетях

«Оставь Перейру мне». Чимаев обратился к Джону Джонсу в соцсетях
Комментарии

Обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев обратился к бывшему чемпиону в двух весовых категориях американцу Джону Джонсу, ранее заявившему о готовности провести поединок с бразильцем Алексом Перейрой.

«Брат, оставь его мне», — написал Чимаев в социальных сетях.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чечни дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

Ранее комментатор UFC Лаура Санко сказала, кто может стать следующим соперником Чимаева.

Материалы по теме
Комментатор UFC: на Чимаева могут вывести победителя боя Стрикленд — Эрнандес

Тренировка Хамзата Чимаева по ударной технике

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android