«Оставь Перейру мне». Чимаев обратился к Джону Джонсу в соцсетях

Обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев обратился к бывшему чемпиону в двух весовых категориях американцу Джону Джонсу, ранее заявившему о готовности провести поединок с бразильцем Алексом Перейрой.

«Брат, оставь его мне», — написал Чимаев в социальных сетях.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чечни дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

Ранее комментатор UFC Лаура Санко сказала, кто может стать следующим соперником Чимаева.

Материалы по теме Комментатор UFC: на Чимаева могут вывести победителя боя Стрикленд — Эрнандес

Тренировка Хамзата Чимаева по ударной технике