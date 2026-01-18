Илия Топурия назвал самого переоценённого бойца UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия назвал бывшего претендента на титул в лёгком весе Майкла Чендлера средним бойцом организации.

«Я буду с вами полностью честен, Майкл Чандлер никогда не был выдающимся бойцом… Он средний боец, кого он победил в UFC?» — приводит слова Топурии аккаунт The Fight Fanatic в социальной сети Х.

Чендлер (23-10) подписал контракт с UFC в 2021 году после карьеры в Bellator. В организации он одержал две победы нокаутом над Дэном Хукером и Тони Фергюсоном, но остальные бои завершились поражениями. В источнике отмечают, что несмотря на победы, важно уточнить, что Хукер не мог стабильно выступать в лёгком весе, а Фергюсон уже долгое время проигрывал, когда Чендлер остановил его ударом ногой в UFC 274.