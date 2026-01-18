Даниэль Дюбуа может вернуться на ринг против Чжана Чжилэя — менеджер

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа может провести следующий бой против китайского боксёра Чжана Чжилэя.

«Чжан определённо хочет боя с Дюбуа. Это давно в его списке желаний. Мы уведомили об этом Queensberry [промоушен Фрэнка Уоррена], давайте надеяться, что мы сможем это организовать. Чжан против Дюбуа был бы абсолютным взрывом», — приводит слова менеджера Чжана Терри Лейна издание Sky Sports.

Дюбуа не выходил на ринг с июля 2025 года, когда проиграл нокаутом в пятом раунде в реванше Александру Усику и лишился титула IBF. Чжан, в свою очередь, проиграл техническим нокаутом Агиту Кабайелу в феврале 2025 года.