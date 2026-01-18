Скидки
Илия Топурия пообещал оформить лучший нокаут в 2026 году

Илия Топурия пообещал оформить лучший нокаут в 2026 году
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия, отвечая на пост организации, где его победа над Чарльзом Оливейрой была признана лучшим нокаутом года, заявил о своих планах на предстоящий сезон.

«Награда за лучший нокаут года в 2026 году тоже достанется мне», — написал Матадор в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Топурия уточнил, что планирует вернуться в октагон в период с апреля по июнь и ожидает, что его соперником станет победитель боя за временный титул между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Комментарии
