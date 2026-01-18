Деррик Льюис: UFC предоставил мне отличные пептиды, принимаю их каждый день

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис заявил, что пептиды (регулируют метаболизм, поддерживают иммунитет, стимулируют рост и восстановление тканей), предоставленные организацией, кардинально улучшили его восстановление и физическую форму.

«Не буду врать, я сейчас в лучшей форме в своей жизни. UFC предоставил мне отличные пептиды, принимаю их каждый день и чувствую разницу», — заявил Льюис в подкасте The Beast and the Cowboy podcast.

Его тренер Боб Перес подтвердил эффект: «Я так гордился Дереком сегодня… Его восстановление было невероятным. И я был действительно поражён тем, как быстро подействовали пептиды».

Существуют как разрешённые, так и запрещённые виды пептидов, UFC пока не прокомментировала, какие именно добавки использовал боец. В тяжёлом весе недавно был отстранён Мохаммед Усман за использование запрещённых веществ.