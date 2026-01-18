Скидки
Соннен: если Макгрегор вернётся на ивент в Белом доме, UFC даст ему настоящего соперника

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC и ныне аналитик Чейл Соннен высказал мнение, если Конор Макгрегор вернётся для боя на запланированном ивенте в Белом доме, организация даст ему серьёзного соперника.

«Если уж ты делаешь фанатам одолжение, включая его в кард, если делаешь одолжение Конору и выписываешь ему этот огромный чек — тут уже не будет места просто забаве. Речь пойдёт, чтобы поставить против него кого-то, кто придёт, схватит эту возможность, сможет потом выйти ещё на два-три боя в компании. И это, на мой взгляд, исключает таких бойцов, как Нейт Диаз или Хорхе Масвидаль.

Моя первая и главная догадка — Конор не будет частью всего этого, он полностью завершил карьеру. А во-вторых, если он все же вернётся и ему выпишут этот чек, ему дадут настоящего соперника», — приводит слова Соннена издание MMA Junkie.

