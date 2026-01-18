Скидки
Усман Нурмагомедов — об Альфи Дэвисе: клетка в Дубае маленькая, там нет места для беготни

Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов раскритиковал навыки своего будущего соперника Альфи Дэвиса перед защитой титула в главном событии PFL 7 февраля в Дубае.

«Он не является хорошим ударником. Кто сказал, что у него хороший удар? Этот парень начал разговаривать, но люди ничего о нём не знают, потому что он выиграл только один бой, проиграл три, а потом начал побеждать в одном-двух боях против бывших чемпионов или стариков. Конечно, Дэвис победил их, но, честно говоря, Альфи меня не удивляет. Это просто кто-то на моём пути.

У него есть только удар. Окей, я точно буду его бросать. Например, я бросаю его — что он сделает? Каков его план? [Александр] Шаблий бросал его, он не поднялся. Многие ребята бросали его, а тот просто пытался удерживать их. Дэвис старается не дать им бить себя и ждёт конца раунда, а потом начинает показывать какое-то тхэквондо или бегать по клетке, но он не понимает, что клетка в Дубае маленькая. Там нет места для беготни», — приводит слова Нурмагомедова издание MMA Junkie.

