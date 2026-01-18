Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи пообещал заставить Пимблетта перейти к борьбе на UFC 324

Гэтжи пообещал заставить Пимблетта перейти к борьбе на UFC 324
Комментарии

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи пообещал заставить Пэдди Пимблетта перейти к борьбе, несмотря на его обещание устроить обмен ударами в бою за временный титул в лёгком весе. Их поединок станет главным событием UFC 324 25 января в Лас-Вегасе.

«Обязательно сделаю из него борца, обещаю вам. Но посмотрим, он очень опасен, вкладывает в свои удары абсолютно 100% своей силы. Но при этом Пэдди оставляет себя открытым. И я должен использовать свой опыт и технические навыки, чтобы воспользоваться этими ошибками. Пимблетт будет совершать ошибки, а на этом уровне их нельзя допускать», — приводит слова Гэтжи издание The Body Lock.

Сейчас читают:
Последний танец Хайлайта. Поражение от Пимблетта отправит Гэтжи на пенсию
Последний танец Хайлайта. Поражение от Пимблетта отправит Гэтжи на пенсию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android