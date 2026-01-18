Гэтжи пообещал заставить Пимблетта перейти к борьбе на UFC 324

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи пообещал заставить Пэдди Пимблетта перейти к борьбе, несмотря на его обещание устроить обмен ударами в бою за временный титул в лёгком весе. Их поединок станет главным событием UFC 324 25 января в Лас-Вегасе.

«Обязательно сделаю из него борца, обещаю вам. Но посмотрим, он очень опасен, вкладывает в свои удары абсолютно 100% своей силы. Но при этом Пэдди оставляет себя открытым. И я должен использовать свой опыт и технические навыки, чтобы воспользоваться этими ошибками. Пимблетт будет совершать ошибки, а на этом уровне их нельзя допускать», — приводит слова Гэтжи издание The Body Lock.