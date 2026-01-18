Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев — о спорном рекорде Майкла Моралеса: его нужно снова задушить

Махачев — о спорном рекорде Майкла Моралеса: его нужно снова задушить
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал историю с изменением профессионального рекорда Майкла Моралеса.

«Моралес несколько дней назад был не непобеждённым, а сегодня он снова непобеждённый. Не знаю, как они это убрали. Я видел бой в клетке — его задушили, а потом объявили, что это был выставочный поединок. Что ж, тогда его нужно снова задушить», — приводит слова Махачева издание Low Kick MMA.

Ранее сайт статистики Tapology временно добавил к рекорду эквадорца Моралеса поражение от Рикардо Сентено в 2017 году в рамках лиги Ultima Pelea, но затем исправил запись, признав тот бой выставочным.

Материалы по теме
Tapology вновь убрал поражение из статистики Моралеса, поединок назван выставочным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android