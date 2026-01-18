Махачев — о спорном рекорде Майкла Моралеса: его нужно снова задушить

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал историю с изменением профессионального рекорда Майкла Моралеса.

«Моралес несколько дней назад был не непобеждённым, а сегодня он снова непобеждённый. Не знаю, как они это убрали. Я видел бой в клетке — его задушили, а потом объявили, что это был выставочный поединок. Что ж, тогда его нужно снова задушить», — приводит слова Махачева издание Low Kick MMA.

Ранее сайт статистики Tapology временно добавил к рекорду эквадорца Моралеса поражение от Рикардо Сентено в 2017 году в рамках лиги Ultima Pelea, но затем исправил запись, признав тот бой выставочным.