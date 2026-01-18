Моралес — Махачеву: надо нокаутировать его снова

Эквадорский боец UFC Майкл Моралес отреагировал на заявление чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева, который прокомментировал его спорный непобеждённый рекорд.

«Махачева уже нокаутировали один раз, значит, надо нокаутировать его снова», — написал Моралес в своём аккаунте в социальной сети Х.

Поводом для обмена репликами стал инцидент со статистическим сайтом Tapology, который временно добавил к рекорду Моралеса поражение в бою 2017 года, но затем исправил запись.

Напомним, после обновления в статистике Моралеса стало 20 побед и одно поражение, которое Моралес потерпел в возрасте 17 лет в четвертьфинале эквадорской лиги Ultima Pelea в 2017 году от Рикардо Сентено. Сейчас на сайте его рекорд вновь 19-0.