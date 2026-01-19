Тренер Шары Буллета назвал сроки его возвращения в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, планирует вернуться в октагон UFC в апреле-мае после полного восстановления от болезни. Об этом заявил его тренер Гор Азизян.

«Всё хорошо, прогрессирует. Шара болел, сейчас поправился. Стабильно ходит на тренировки, спаррингует с топами, с теми ребятами, с которыми начинал свой путь в ММА. Шара посещает и дни борьбы, профессионально взялся. Магомед намерен вернуться в клетку UFC после Рамадана. В марте у нас дерётся Вальтер Уокер с Марчином Тыбурой, Богдан Гуськов проведёт свой поединок. А Шарабутдин подерётся в апреле или мае», — приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.