Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Шары Буллета назвал сроки его возвращения в UFC

Тренер Шары Буллета назвал сроки его возвращения в UFC
Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, планирует вернуться в октагон UFC в апреле-мае после полного восстановления от болезни. Об этом заявил его тренер Гор Азизян.

«Всё хорошо, прогрессирует. Шара болел, сейчас поправился. Стабильно ходит на тренировки, спаррингует с топами, с теми ребятами, с которыми начинал свой путь в ММА. Шара посещает и дни борьбы, профессионально взялся. Магомед намерен вернуться в клетку UFC после Рамадана. В марте у нас дерётся Вальтер Уокер с Марчином Тыбурой, Богдан Гуськов проведёт свой поединок. А Шарабутдин подерётся в апреле или мае», — приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.

Материалы по теме
Шара Буллет назвал свой вес между боями в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android