Мераб Двалишвили — о Петре Яне: он из России, ему не позволят драться в Белом доме

Боец UFC Мераб Двалишвили сообщил, что промоушен отказался проводить его трилогию с чемпионом Петром Яном на турнире в Белом доме из-за российского гражданства оппонента.

«Мне сказали в UFC, что я следующим буду драться за титул. Сказали, что у нас будет трилогия с Петром. И также сообщили, что наш бой не состоится на дне рождения Дональда Трампа в июне, потому что Пётр из России, и это невозможно. Ему не позволят драться в Белом доме», — приводит слова Двалишвили аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Пётр Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года на UFC 323, победив Двалишвили единогласным решением судей. До этого грузинский боец доминировал в их первой встрече в марте 2023 года.