Умар Нурмагомедов: так или иначе, я подерусь за пояс UFC, я стучусь в эту дверь

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов не сомневается, что в будущем вновь сможет оспорить титул организации.

«У меня нет задачи критиковать, через какие-то жалобы добиваться боя за пояс. Я хочу выступать, выигрывать каждый свой бой… Так или иначе, я подерусь за пояс, я стучусь в эту дверь.

Я хочу добиваться высоких результатов, я хочу бить всех, кого мне поставят… И сейчас неважно, с кем мне бой дадут, и мне будет неважно, когда я стану чемпионом, с кем мне дадут бой. Я не буду говорить, кто заслужил, кому нужно что доказывать, кому нужно с кем драться, кому нужно с кем реванш проводить», — сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.