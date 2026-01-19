Скидки
Фьюри — о возвращении: для победы вам придётся гвоздями прибить меня к канвасу

Фьюри — о возвращении: для победы вам придётся гвоздями прибить меня к канвасу
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возвращении.

«Я видел, как люди говорили обо мне, говорили, что побьют меня, говорили о моём возвращении. У всех есть сила, у каждого супертяжеловеса есть сила. Но задача заключается в том, чтобы удержать большого Цыганского короля. Как сказал покойный великий Брендан Игл: «Чтобы победить Тайсона Фьюри, нужно прибить его к канвасу. А чтобы сделать это, вам понадобятся шестидюймовые гвозди».

Сила ни черта для меня не значит. Нужно иметь яйца, большие яйца. А у многих больших нокаутёров нет больших яиц. Но мои яйца настолько большие, что их нужно возить в чёртовой тачке», — сказал Фьюри в социальных сетях.

