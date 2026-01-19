Пимблетт объяснил, почему ставит Махачева выше Хабиба в списке величайших бойцов MMA

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт, объяснил, почему ставит Ислама Махачева выше Хабиба Нурмагомедова в списке величайших бойцов MMA.

«Моей мечтой всегда было, чтобы обо мне говорили как об одном из величайших. Но вы не добьётесь этого, если не станете двойным чемпионом, как Ислам Махачев. Он выше Хабиба в списке величайших бойцов, потому что является чемпионом в двух дивизионах», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

Ранее экс-боец UFC Рамазан Эмеев оценил шансы Илии Топурии в бою с Махачевым.

