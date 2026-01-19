Пимблетт: люди говорят, что я буду нокаутирован, а после называют соперника дерьмом

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Я люблю доказывать, что скептики неправы. Мне это нравится. Это меня согревает. И я продолжу это делать. Понимаете, о чём я? Я продолжу это делать. Одни и те же люди говорят, что я буду нокаутирован, а когда я выигрываю, называют соперника дерьмом. Они просто передвигают створ ворот. И это продолжится. А я продолжу побеждать», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

Ранее Пимблетт объяснил, почему ставит Махачева выше Хабиба в списке величайших бойцов MMA.

Материалы по теме Пимблетт объяснил, почему ставит Махачева выше Хабиба в списке величайших бойцов MMA

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу