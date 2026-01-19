Комментатор UFC Аник предложил сократить ростер организации на 150 бойцов

Комментатор UFC Джон Аник высказался об изменениях, которые, по его мнению, руководство организации должно привнести.

«Я считаю, главная проблема UFC заключается в том, что турниры длятся слишком долго. У нас должно быть 10 боёв вместо 15. Если трансляции сократятся до 5-6 часов вместо 8, я буду «за».

Ростер превышает 600 бойцов, ежегодно через Претендентскую серию подписываются 50 бойцов, и это, как по мне, далеко от идеала. Если бы я что-то мог изменить в один момент, то сократил бы ростер на 150 бойцов», — сказал Аник в подкасте The Spinnin Backfist MMA Show.

