Ник Диаз оценил победу Махачева над Делла Маддаленой

Бывший боец UFC американец Ник Диаз прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Мне совершенно не жалко Маддалену, потому что ему нужно научиться вставать с земли. И непонятно, почему Ислам не провёл приём. Я не чёртов Ислам, я бы провёл приём и заставил соперника сдаться. А Махачев этого не делал, он просто контролировал соперника», – сказал Диаз в подкасте Jake Shields' Fight Back Podcast.

