«Пропускает четыре удара, чтобы донести два». Пимблетт раскритиковал бои Гэтжи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с экс-претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Мы разобрали его. Это было несколько странно… Я знаю, что он вступает в размены, безумие, сколько урона он получает. Я знаю, что он пропускает удар, чтобы донести удар, но он пропускает четыре, чтобы донести два. И я не выйду туда, чтобы пропустить удар. Все смеются надо мной, но я могу нокаутировать соперников. Не только побеждать приёмом», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

