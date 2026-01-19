Скидки
Пэдди Пимблетт назвал лучший бой Гэтжи в UFC

Комментарии

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт назвал, по его мнению, лучший бой бывшего претендента на титул американца Джастина Гэтжи за карьеру в организации.

«Делает ли Гэтжи опасней тот факт, что это его последний шанс? Да. Конечно. Я ожидаю лучшую версию Джастина Гэтжи, что вы видели. Я ожидаю того Джастина Гэтжи, который всё перевернул и перемолол Тони Фергюсона за пять раундов.

Я понимаю, что он должен быть лучшей версией себя, если хочет заполучить хотя бы шанс на победу. И я знаю, что он таким и будет, потому что это его последний выход», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

Напомним, поединок Пимблетта и Гэтжи состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Пропускает четыре удара, чтобы донести два». Пимблетт раскритиковал бои Гэтжи
