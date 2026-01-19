Скидки
Рой Джонс отреагировал на решение Фьюри вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Рой Джонс-младший прокомментировал решение звёздного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

«Я считаю, что для него это хорошо. Я говорил, ещё до того, как он стал чемпионом мира, что при полной отдаче этому спорту он способен стать чемпионом в тяжёлом весе, что он сможет победить всех этих парней. Именно это он и сделал.

Причина моего мнения заключается в том, что бокс – ваша жизнь. Тяжело находить баланс после ухода из бокса», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Clubhouse Boxing.

