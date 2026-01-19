Пимблетт: Топурию считают одним из величайших, будет очень смешно, когда я побью его

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом грузином Илией Топурией.

«Он был единственным, кого я хотел победить в бою за пояс. Я хотел отобрать у него пояс. И всё ещё хочу. Если он вернётся раньше, я смогу это сделать. Если он вернётся позже, он может стать моей первой защитой. Я хочу побить мелкого чувака. Все считают его невероятным. И я считаю, что будет очень смешно, когда я побью его. Сейчас Топурия один из лучших бойцов в истории, но, когда я побью его, скажут, что он слишком маленький для лёгкого веса», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.