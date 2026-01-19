Пимблетт рассказал, с каким весом начал подготовку к бою с Гэтжи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о подготовке к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Перед боем с Чендлером у меня было шесть недель. За шесть недель мне сказали, что я подерусь с ним в эту дату. Я и подумал: «Это чертовски плохо». Я слегка паниковал из-за весогонки в том лагере, я считал, что провалю взвешивание. Но я никогда не проваливал взвешивание в лёгком весе, и этого не произойдёт.

На этот раз у меня было восемь недель с небольшим. Я начал тренироваться с весом 88 кг. И я прошёл уже больше половины пути [до лимита дивизиона]», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.