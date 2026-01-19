Зерафа прокомментировал остановку боя с Никитой Цзю

Австралийский боксёр Майкл Зерафа прокомментировал остановку боя с соотечественником Никитой Цзю, прошедшего 16 января в Австралии.

Напомним, поединок был признан несостоявшимся после непреднамеренного столкновения головами. После остановки Зерафа заявил, что у него возникли проблемы со зрением.

«Я хочу признаться, что мои слова не были правдой, и извиниться. Мои слова не подходили моменту и не отражали ценности человека, которым я стремлюсь стать. Я высказался сразу же после боя, адреналин зашкаливал, а эмоции ещё не спали.

Несмотря на то что контекст объяснил произошедшее, он не оправдывает его. Я беру полную ответственность и извиняюсь за сказанное», — написал Зерафа в социальных сетях.