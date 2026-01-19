Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Зерафа прокомментировал остановку боя с Никитой Цзю

Зерафа прокомментировал остановку боя с Никитой Цзю
Комментарии

Австралийский боксёр Майкл Зерафа прокомментировал остановку боя с соотечественником Никитой Цзю, прошедшего 16 января в Австралии.

Напомним, поединок был признан несостоявшимся после непреднамеренного столкновения головами. После остановки Зерафа заявил, что у него возникли проблемы со зрением.

«Я хочу признаться, что мои слова не были правдой, и извиниться. Мои слова не подходили моменту и не отражали ценности человека, которым я стремлюсь стать. Я высказался сразу же после боя, адреналин зашкаливал, а эмоции ещё не спали.

Несмотря на то что контекст объяснил произошедшее, он не оправдывает его. Я беру полную ответственность и извиняюсь за сказанное», — написал Зерафа в социальных сетях.

Материалы по теме
Хитрый австралиец сбежал от Мясника! Бой Никиты Цзю оставили без решения
Хитрый австралиец сбежал от Мясника! Бой Никиты Цзю оставили без решения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android