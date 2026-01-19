Скидки
Бокс/ММА

Никита Цзю заявил, что Майкл Зерафа сдался в бою с ним

Непобеждённый австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю высказался об остановке поединка с соотечественником Майклом Зерафой.

Напомним, бой был признан несостоявшимся в третьем раунде после непреднамеренного столкновения головами.

«Считаю ли я, что он сдался? Определённо. Я считаю, что он недооценил меня, и, как только появилось рассечение, у него возникло посттравматическое стрессовое расстройство. Эмоции взяли верх, и он запаниковал. Поли Малиньяджи раскритиковал его за отсутствие мужества, за то, что он посыпался… Как только появилась боль, он начал искать выход», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

