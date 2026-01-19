Пимблетт — о Царукяне: мы с Гэтжи не бьём фанатов, как некоторые придурки

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт негативно высказался о первом номере рейтинга россиянине Армане Царукяне.

«Все говорят, что я не заслуживаю бой за титул, Гэтжи его не заслуживает, но у меня длиннейшая серия побед в дивизионе, а Гэтжи – многолетний претендент. Он настоящая легенда. Вот почему в UFC посчитали этот бой правильным сейчас. Мы не бьём фанатов и не бодаем головой бойцов на взвешивании. Вот почему мы получаем бой, а некоторые придурки – нет», — приводит слова Пимблетта издание MMA Fighting.

Ранее Пимблетт обвинил Царукяна в трусости.

