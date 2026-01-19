«В UFC мутят воду». Экс-боец выступил за отказ от временных титулов

Бывший боец UFC американец Дэн Харди выступил за отказ от временных титулов в престижнейшей организации мира.

«Я не поклонник временных титулов. Я считаю, что они всё усложняют. Я видел пост от ESPN MMA о том, что временный титул должен быть серебряного цвета. Уверен, многие люди считают так же, это имеет смысл – сделать пояс, который выглядел бы иначе.

Мне вообще не нравятся временные пояса, вы мутите воду, у вас появляются фотографии людей с одинаковыми поясами», — сказал Харди в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее Том Аспиналл высказался о временном титуле в UFC.

