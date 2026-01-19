Пимблетт: когда я выиграю у Гэтжи, люди скажут, что он старый

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с экс-претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Ворота снова передвинут. Перед боем говорят, что он нокаутирует меня, что я не смогу драться с ним, что я сразу же перейду в борьбу. Когда я выиграю, скажут: «Гэтжи старый, Гэтжи прошёл пик». Для того чтобы люди в меня поверили, мне нужно подраться с Илией [Топурией] или Арманом [Царукяном]», — приводит слова Пимблетта издание MMA Fighting.

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт