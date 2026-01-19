Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт: когда я выиграю у Гэтжи, люди скажут, что он старый

Пимблетт: когда я выиграю у Гэтжи, люди скажут, что он старый
Комментарии

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с экс-претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Ворота снова передвинут. Перед боем говорят, что он нокаутирует меня, что я не смогу драться с ним, что я сразу же перейду в борьбу. Когда я выиграю, скажут: «Гэтжи старый, Гэтжи прошёл пик». Для того чтобы люди в меня поверили, мне нужно подраться с Илией [Топурией] или Арманом [Царукяном]», — приводит слова Пимблетта издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Пимблетт — о Царукяне: мы с Гэтжи не бьём фанатов, как некоторые придурки

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android